Reto viral: Encuentra la cabra entre las ovejas y resuelve el desafío

Nuevamente hemos traído para ti un novedoso reto viral que ha inundado las redes sociales. Se trata de encontrar la cabra escondida entre las ovejas.

El reto se ha vuelto muy popular en redes sociales

Si eres capaz de resolverlo. Adelante. para ello deberás de encontrar a la cabra en menos de 30 segundos, pues aunque este reto tiene un nivel bajo de dificultad, decidimos aumentarla, acortando el tiempo para encontrar la respuesta.

La imagen es muy simple, está compuesta de escalas de grises y aparece un gran número de ovejas lo que hace aún más complicado encontrar a nuestro amiguito cornudo, la cabra.

Para encontrar la respuesta al desafío, deberás ver muy detalladamente la imagen de izquierda a derecha y de arriba a abajo y as así encontraras la respuesta.

Si has llegado a este punto y aún no logras encontrar la respuesta, no te preocupes, que a continuación te mostramos la respuesta.