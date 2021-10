Reto viral: Encuentra la figura diferente en tan solo 15 segundos ¿podrás hacerlo?

En este nuevo reto viral tienes que encontrar una cafetera diferente en tan solo quince segundos, ¿crees que puedas lograrlo?, suena fácil pero lo difícil de esto es que a su alrededor hay muchas de estas figuras muy parecidas.

La imagen está llena de dos tipos de cafeteras en colores azules y naranjas, pero hay una de ellas que es diferente a todas las demás ya que le hace falta una pieza, suena fácil pero debes de resolverlo en tan solo quince segundos. Vamos, tú puedes.

No olvides poner tu cronómetro para que sepas cuando se acaban los quince segundo y sobre todo reta a alguien para que sepas quien es el ganador de este nuevo reto viral.

Reto viral

¿Pudiste?, si lo hiciste, muchas felicidades si no, te vamos a dar otra oportunidad, sabemos que este reto viral no es fácil pero tampoco imposible, la pista principal ya te la dimos, esta es que a la imagen le hace falta una asa.

Leer más: Reto viral nivel experto: Mueve solo dos palitos para hacer un cuadro, ¿podrás?

Si no has podido resolverlo te vamos a dar la respuesta, esperemos que para la próxima puedas lograrlo, pero no olvides compartirlo con tus amigos para ver quién encuentra primero la cafetera diferente.