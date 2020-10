Reto viral: Encuentra la fresaen el espacio en menos de 20 segundos

Miles de internautas han terminado con dolor de cabeza al intentar descifrar este nuevo reto viral en Internet, pues debido a su dificultad pocos han podido resolverlo, tu misión será encontrar la fresa en el espacio.

A continuación te mostraremos una ilustración de lo que parece ser el espacio, pues podrás notar que hay algunos planetas, naves espaciales, meteoritos, entre otras cosas, sin embargo, tu trabajó será ubicar un pequeña fresa que anda perdida entre los astros.

¡No tan rápido!, para cumplir verdaderamente con el desafío de Internet deberás encontrar la fresa en menos de 20 segundos, esto pondrá el juego mas intenso si lo estas compartiendo con amigos o familia.

Encuentra la fresa en el espacio en menos de 20 segundos/ Especial

Respuesta

¿Qué te pareció?, si llegaste hasta aquí es que probablemente no lograste cumplir con el reto, no te sientas mal ya que muchos internautas han fracasado en el intento, por otra parte, si gracias a tus grandes habilidades pudiste encontrar la fresa deberías sentirte orgulloso pues sin duda no es una tarea nada fácil.

No te preocupes, aquí te mostraremos la respuesta del reto, sabemos que probablemente te pareció muy complicado debido a que son muchas cosas las que aparecen en la imagen, no obstante, lo que tú está en la parte de abajo muy cerca de la esquina del lado izquierdo junto a un planeta que parece Saturno.

Respuesta/ Especial

Para la próxima recuerda poner atención en todos los detalles, revisar las esquinas, y estar al pendiente de cualquier pista. Te recordamos que constantemente estaremos publicando este tipo de retos para que sigas entrenando tus habilidades.

Ahora que ya conoces la respuesta no olvides compartirlo con tus familiares y amigos, con los que seguramente pasarás un gran rato de risas, sobre todo en estos momentos que hacen tanta falta por el prolongado confinamiento.