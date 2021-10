Reto viral: Encuentra la manzana entre los duraznos en 30 segundos

¡Es la hora del reto viral!, hoy te traemos un reto algo difícil pero sabemos que, con tanta experiencia en este tipo de juegos, podrás lograrlo, será un nuevo juego que pondrá a prueba tu sentido de la vista. ¿estás listo?

La imagen que traemos el día de hoy esta llena de duraznos con una tonalidad de color entre amarillo y rojo, mismos tonos de la manzana, por lo que pensamos que este juego será todo un reto.

Recuerda, solo tienes 30 segundos para encontrar la manzana oculta entre los duraznos, si ya estás listo, ¡comenzamos!.

¿Pudiste?, si lo hiciste te felicitamos por tu gran destreza visual, era una persona muy observadora, ahora que has cumplido el reto pídele a alguien más que lo haga para ver quien es el ganador.

Si no lo has logrado no te preocupes, puedes volver arriba y volverlo hacer, pero si ya quieres saber dónde está, aquí te dejamos la solución. No olvides compartir este nuevo reto viral.