Reto viral: Encuentra las ocho diferencias entre los extraterrestres

México.- Otro día de pandemia, un jueves primero de octubre y Debate trae nuevos retos virales para comenzar al máximoeste mes, no dejes de entrenar tus habilidades cerebrales, pues pronto serás el mejor. ¡Inténtalo!

¿Quién no ha intentado una acitvidad como la que verás a continuación? Si te dejas llevar y la dusfrutas no solo será de provecho para mantener activa la mente, sino que te divertirás al lado de los que más quieres, pues se recomiendan responder en compañía.

Hoy tendrás una dificultad un poco más elevada de lo usual, con una imagen que tiene por lo menos ocho diferencias, no te enojes ni sientas mal contigo si no lo logras, ya tendrás más oportunidades.

En el reto de hoy debes observar fijamente este grupo de extraterrestres cuya nave descompuso en un planeta desierto, ayúdalos a encontrar los fallos en la realidad encontrando las diferencias entre ambas fotografías.

Reglas

Tienes 20 segundos para encontrar el mayor número de diferencias, si no puedes toma otros dez, pero considera que no tendrás perfecta tu "autoevaluación". No se vale ver las respuestas primero. ¡No seas tramposo! Todos aceptamos las victorias, pero solo las personas de honor aceptan las derrotas.

Foto: Internet

Foto: Internet

Si fracasaste en el intento, nos gustaría aportar pistas suficientes, pero mejor toma un 10 segundos más, pues no solo hay errores en el cuerpo de los aliens, también en otros objetos. ¡Tú última oportunidad!.

Si aún así no lo lograste, tranquil@, es normal. Considera que diario Debate tiene otros retos virales y visuales que podrás responder correctamente. Entrena a diario tu cerebro, en algunas semanas serás el maestro de este tipo de pruebas.

No olvides compartir este entretenido reto con tus amigos, amigas y familia, pues es especial para compartir un agradable momento con los que más quieres. A continuación la imagen con la respuesta correcta:

Foto: Internet

Esta actividad llevó al límite a muchos, pero no es tan difícil como parece; si fuiste capaz se encontrar todas las diferencias no dudes en hacerlo saber en la encuesta de más abajo.

Qué te pareció? ¿fácil? ¿difícil?. Si lograste completarlo en menos del tiempo asignado eres un@ de los más 'listos', o por lo menos de los que mejor visión tiene; si no lo hiciste, despreocupate, a diario hay otras oportunidad en la sección "Viral" de este sitio web. ¡No te los pierdas!