Reto viral: Encuentra los 15 animales junto a los Reyes Magos y el Niño Dios

México.- Este 2021 inició con nuevas esperanzas de mejorar a nivel mundial de la pandemia que dejó un 2020 para el olvido; a tan solo unos días del 6 de enero, Día de Reyes, no podemos dejar de darte la oportunidad de poner en práctica tu inteligencia con otro divertido reto viral que te hará olvidar los problemas.

En esta ocasión viajaremos muchos años al pasado para vivir el momento en que Melchor, Gaspar y Baltazar cumplieron su misión y llegaron con el recién nacido niño Dios para ofrecerle algunas ofrendas. En ese momento no estaban solos, pues tenían a varios animales como compañía, tu tarea hoy es encontrar cuántos de ellos fueron testigos.

A pesar de ser un reto viral sencillo, te daremos 30 segundos para localizar la máxima cantidad de animales en la imagen, pero te advertimos que no debes confiarte, pues no todos logran cumplir con la encomienda en el tiempo señalado.

A continuación te dejaremos la imagen para que sea analizada detenidamente, sin embargo, antes de eso comparte este enlace con tus amigos y familiares, mejor si están cerca de ti, así podrán competir entre ustedes y ver quién es la persona más lista. Nota: son 15 animales.

Foto: Internet

Respuesta

Si sigues leyendo el texto, significa que muy, muy probablemente no diste con todos los animales, sin embargo no te preocupes. Toma veinte segundos más y aprovecha al máximo esta pista: No solo veas el transporte de Los Reyes Magos y los corderos, pues hay escondido otro animal que pone huevos.

Antes de darte una imagen con las respuestas señaladas, te recordamos que

Foto: Internet

Si eres del selecto grupo que encontró a los 15 animales, tras ver la fotografía habrás notado que no son 15, sino 16, por ello te pedimos que seas sincero y respondas abajo si realmente los encontraste a todos.