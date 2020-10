Reto viral: Halla dos personas sin cubrebocas en menos de 20 segundos

México.- Esta temporada de pandemia la mayoría de la población tiene más tiempo libre de lo usual, ya sea por el confinamiento, el trabajo desde casa o tal vez por un lamentable despido, por ello, Debate trae para ti un nuevo reto viral.

Muy atento, a continuación se te presentará una ciudad de irresponsables que se aglomeró para recibir un apoyo social, tu tarea es ayudar a las autoridades de salud a encontrar dos personas que no usan tapabocas entre la multitud.

Pero no corras antes de caminar, tienes solo 20 segundos para cumplir el reto viral sin fallar, no pierdas el ánimo, recuerda que hasta los mejores fallan. Esta actividad es especial para hacerla con amigos o familia, así que no tardes más y ve por ellos.

Foto: Internet

Respuesta:

Ahora sí, la hora de la verdad. ¿Lo lograste? De no hacerlo te daremos una pista, una de las personas está alrededor del taxi, la otra cerca del Corona Center. Toma otros diez segundos pra resolver el reto viral. Tu última oportunidad.

Hoy intentamos explotar el máximo potencial de cada lector, si encontraste todas las diferencias, ¡felicidades! Realmente muy pocos lo logran.

Foto: Internet

Qué te pareció? ¿fácil? ¿difícil?. Si lograste completarlo en menos del tiempo asignado eres un@ de los más 'listos', o por lo menos de los que mejor visión tiene; si no lo hiciste, despreocupate, a diario hay otras oportunidad en la sección "Viral" de este sitio web. ¡No te los pierdas!