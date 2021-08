Reto viral: Hay un pez en la imagen, ¿podrás encontrarlo?

A través de redes sociales durante los últimos meses se han popularizado diversos retos virales, algunos con enfoque matemático y otros como el que te mostraremos a continuación de desafíos visuales.

La ilustración fue creada por el artista Gergely Dudas

Al igual que otros retos que te hemos mostrado, para resolverlo, lo único que des realizar en encontrar al pequeño pez de entre de entre los crustáceos y calamares y otras especies que aparecen en la imagen en menos de 10 segundos.

Este popular reto fue creado por el ilustrador húngaro Gergely Dudas conocido simplemente cómo Dudolf, que con gran ingenio nos regala asombrosos y coloridos retos.

En la imagen compartida se muestra una gran variedad de especies marinas pues en la ilustración se observan algunos calamares, estrellas de mar, ostras, crustáceos, caballitos de mar piezas de coral.

Este reto podría ser cansado ya que tiene una cantidad absurda de colores muy intensos, lo que hace difícil localizar al pequeño pez de entre las demás especies.

Si has llegado hasta aquí y no logras encontrar la respuesta. No te preocupes, pues a continuación te mostramos donde se esconde la respuesta.

