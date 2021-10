Reto viral: Pon a prueba tu cerebro y resuelve este problema en 30 segundos

¡Es hora del reto viral!, hoy te traemos un acertijo donde tendrás que poner a prueba tu conocimiento lógico-matemático para poder darle respuesta en tan sólo 30 segundos, sabemos que vas a poder.

El reto consiste en resolver una suma pero no es tan sencillo, esta tiene algo peculiar que claro, no te vamos a decir, es tu misión encontrarla para poderla resolver en treinta segundos para que después retes a alguien más.

Resuelve el reto viral/Foto: Debate

Recuerda, para poder ganar este reto viral debes de poner a prueba tu conocimiento lógico-matemático, esa es la prueba que te podemos dar, espero que te sirva.

¿Pudiste resolverlo?, sí sí, muchas felicidades, es momento de que retes a alguien más para ver quien es el ganador absoluto de este reto.

Pero si no lo has logrado te damos treinta segundos más para que puedas resolverlo, recuerda, solo 30 segundos más, no hagas trampa.

Si ya te has vencido te damos la respuesta.

La imagen del reto viral dice "Si tuviera 4 huevos y un ladrón me roba 3 y el gallo de mi casa pone 5... ¿Cuántos huevos me quedan?", la respuesta es sencilla,te queda un solo huevo ya que los gallos no los ponen.