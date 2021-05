Reto viral: Serás capaz de encontrar a Pikachu de entre los pokemones

Diferentes retos virales han inundado las redes sociales, algunos enfocados a áreas matemáticas otras más a ilusiones ópticas y visuales, como el que te mostraremos a continuación.

La imagen fue compartida en redes sociales

Si bien algunos retos que te hemos mostrado han tenido que buscar objetos u animales, en esta oación esperamos tengas afinados tus conocimientos de geek en especial del conocido anime Pokémon, pues para resolver el reto deberás encontrar a Pikachu de entre los demás pokemones.

Este nuevo reto surgió en PlayBuzz una plataforma dedicada a generar contenido en línea y tras su publicación su popularidad creció que se mudó a redes sociales como Facebook y Twitter.

Para resolverlo lo único que debes tener en cuenta es sabe claramente quién es Pikachu y observar muy bien la imagen que está repleta de personajes de esta conocida serie.

Si has visto la imagen de arriba a abajo y aún no encuentras la respuesta, no te preocupes, que a continuación te mostramos donde se encuentra el pequeño Pokémon amarillo querido por millones de fanáticos de la serie.