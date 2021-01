Reto viral: ¿Tienes la habilidad? Encuentra a la persona sin mascarilla

Seguimos en pandemia, y pese a que muchas actividades se han reactivado, posiblemente sigas pasando momentos de aburrimiento, por ello, en esta ocasión te traemos un nuevo reto viral que ha vuelto locos a los más hábiles buscadores visuales.

Las ilustraciones de Kicotoon se han vuelto populares en redes sociales/ Instagram

Aunque es común que el dibujante surcoreano kicotoon nos sorprenda con complicadas ilustraciones y retos virales que nos dejan buscando a quiénes rompen las normas sanitarias en imágenes saturadas de personas y objetos, en esta ocasión de igual manera tendrás que identificar al personaje que no usa masacrilla.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La imagen fue publicada en la cuenta oficial de Instagram "Kicotoon". Y si aún sigues creyendo que será fácil resolver el reto, te aseguramos que tardaras algunos minutos para encontrar la respuesta.

La dinámica es la misma que en otros retos virales que te hemos mostrado, solo tienes que observar de derecha a izquierda y de arriba a abajo para ver a detalle cada elemento y persona que se encuentran en la popular ilustració y así obtener la respuesta.

Si han pasado algunos minutos y no has encontrado la respuesta. No te preocupes, a continuación te mostramos la respuesta.