Reto viral de Halloween: Encuentra en 15 segundos la calabaza que no tiene nariz

Hoy te traemos un reto viral de Halloween, aprovechando que estamos en el mes de octubre, en este reto debes de encontrar a la calabaza que no tiene nariz en tan solo quince segundos, esperemos que puedas lograrlo.

Este reto viral puede verse sencillo pero es algo complicado, ya que la imagen esta llena de calabazas del mismo color: naranjas con amarillo.

En el reto de hoy deberás de encontrar una calabaza sin nariz en tan solo quince segundos, sabemos que podrás lograrlo como lo has hecho en los otros retos virales.

Encuentra la calabaza sin nariz en tan solo quince segundos

Al encontrar a la calabaza sin nariz puedes retar a tus amigos y/o familiares para ver quien la encuentra de manera más rápida, pero recuerda, solo tienen quince segundos para hacerlo.

¿Pudiste hacerlo?, sí sí te felicitamos por lograrlo y si no has podido te vamos a dar quince segundos más para que no te quedes con la duda de saber dónde está la calabaza.

Este reto viral no es tan complicado, solo debes de tener una gran agilidad visual para poder encontrar a la calabaza sin nariz.

Si no has podido encontrar a la calabaza sin nariz te daremos la respuesta, pero recuerda retar a tus amigos y familiares para que pasen un momento de diversión.