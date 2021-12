Reto viral de Navidad: halla al oso escondido entre los renos en 30 segundos

La Navidad está muy cerca y es por eso que hoy te traemos este reto viral de la temporada, donde tienes que encontrar a un oso escondido entre los renos de Santa Claus en tan solo treinta segundos, para poder lograrlo debes de poner a prueba tu agudeza visual, ¿crees poder hacerlo?

Para este reto viral te damos tan solo treinta segundos para poder resolverlo, es un reto viral muy sencillo que sabemos que podrás lograrlo en muy poco tiempo, cuando termines puedes retar a tus amigos y familiares para saber quién es el ganador absoluto.

La imagen muestra varios renos junto con un Santa Claus desesperado que busca al oso, el cual tú debes de encontrar en el tiempo que ya te dijimos, sabemos que podrás lograrlo.

¿No lo has encontrado?¿quieres una pista?, bueno, te daremos una pista de donde pueda estar, el oso está entre los renos y se camuflajes entre ellos, así que ponle mucha atención para que puedas encontrarlo.

¿Ya lo encontraste?, Si sí muchas felicidades por lograr cumplir este reto viral y si no has podido te damos la respuesta, pero que no se te olvide invitar a tus amigos y familiares a resolver este reto viral.

Respuesta del reto viral/Foto: Especial

¿Viste?, el oso estaba entre los renos te habíamos dicho, pero entendemos que era difícil ya que el dibujo de ambos animales es muy parecido además de que son del mismo color.