Reto viral nivel experto: Solo pocos han podido encontrar a Hugo López-Gatell oculto en la playa

México.- Te presentamos este reto viral, pero no es cualquier reto, esta vez te pondremos a prueba para ver si has entrenado tus habilidades mentales con los acertijos de DEBATE. Esta vez no hay límite de tiempo ¿Podrás encontrar al subsecretario Hugo López-Gatell oculto en la playa?

Luego de ser captado el Subsecretario de Promoción y Prevención a la Salud de México, Hugo López-Gatell en una playa de Oaxaca sin cubrebocas y ni sana distancia, la imagen se volvió viral e incluso usuarios realizaron memes al respecto.

Hugo López-Gatell confirmó que hizo una visita a un puebla ubicado al sur del país, donde pasó los últimos días del año 2020 y agregó que la razón de su viaje fue una visita familiar y que en todo momento mantuvo la sana distancia en busca de evitar la propagación del Covid-19.

Así que te presentamos este divertido reto viral, cuya dificultad se encuentra en nivel extremo y el objetivo es simple: deberás de encontrar a Hugo López-Gatell.

Encuentra a Hugo López-Gatell oculto en la playa / Foto: DEBATE

Recuerda compartir el reto viral con un familiar o algún amigo y no te preocupes, si crees que fue demasiado difícil al final te daremos la respuesta correcta.

Recuerda que a pesar de la llegada de las vacunas contra el Covid-19, no es motivo para relajar las medidas sanitarias.

Si llegaste hasta aquí significa que te diste por vencido, pero no te sientas mal, a decir verdad era un reto viral demasiado difícil y solo pocos han podido resolverlo, por lo que te recomendamos que sigas entrenando tus habilidades mentales con los próximos retos virales.

Solución: Hugo López-Gatell se encuentra en la parte derecha debajo de un paraguas descansando.