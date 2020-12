Reto viral: encuentra el regalo sin moño y pon a prueba tus sentidos

México.- Estamos a unos días de celebrar la Navidad y por su puesto las redes sociales no podrían déjalo de lado y crear un nuevo reto viral con la temática navideña.

En esta ocasión no deberás buscar objetos ocultos en la imagen, más bien, deberás identificar el regalo que no tiene moño. Y te aseguramos, no será nada fácil.

La imagen muestra decenas de cajas de regalo que se confunden con el color de fondo, pero son claramente identificables con su tradicional listón rojo y aunque pareciera que todas las cajas son iguales te aseguramos que hay una diferente.

Para este reto no hay límite de tiempo, pues consideramos que esté se encuentra en otro nivel, pues encontrarlo el regalo sin moño se puede tornar algo difícil.

Si ya tienes mucho tiempo, y aún no logras encontrar la respuesta, a continuación te daremos la solución al reto y para ello solo necesitas dirigirte a la parte superior derecha de la imagen, lugar donde se encuentra el regalo sin moño.