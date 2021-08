Reto viral: hay un bebé dormido en la imagen ¿podrás encontrarlo?

Estamos en temporada vacacional y quizá el aburrimiento te esté consumiendo por lo que hemos decidido traerte el remedio perfecto. Un nuevo reto viral que sin duda podrá a prueba tus habilidades, pues para poder resolverlo deberás encontrar al bebé dormido de entre un centenar de pequeñines.

El reto se popularizo en redes sociales

El reto fue compartido en redes sociales y por su dificultad solo un número muy pequeño de usuarios ha logrado encontrar la solución el desafió.

Aunque a simple impresión podría parecer que no hay un bebé dormido en la imagen, lo cierto es que ahí está entre lo más recóndito de la ilustración.

A diferencia de retos matemáticos, puzzles o rompecabezas, los retos visuales ponen a prueba tu capacidad de observación e incluso en algunas ocasiones la manera en la que tu cerebro interpreta los colores y figuras de alguna imagen.

Para este reto solo tendrás un minuto de tiempo, pues, aunque es difícil, creemos que es el tiempo suficiente para que logres encontrar la respuesta.

Si has llegado hasta aquí no lograste encontrar al bebé dormido. No te preocupes pues a continuación te mostraremos la respuesta para que puedas compartirla con tus amigos, familiares y conocidos.

