Reto viral nivel difícil: Halla las 10 diferencias entre los peces

México.- Este lunes 05 octubre Debate trae para ti una vez más uno de los ejercicios más populares en los recientes días, súmate a esta comunidad creciente que diario se interesa por ellos.

Se recomienda no intentar resolverlo en soledad, pues una sana competencia entre allegados siempre vuelve todo más divertido. No importa quién gana o pierde, sino el momento recreativo que pasarán. Ve por tu familia y/o amigos para participar juntos.

Normalmente traemos actividades con dificultad media o baja, sin embargo hoy tendrás un poco más de trabajo, pues los peces que verás a continuación realmente tienen muchos errores. En la respuesta serán señalados solo seis, pero en realidad son diez.

La tarea de hoy consiste en ver fijamente la pecera y encontrar las diez diferencias entre ambas imágenes, recuerda que la respuesta solo marca seis errores, así que debes poner tu imaginación a prueba.

Reglas

Tienes 30 segundos para hallar el total de diferencias entre ambas fotos, de no lograrlo en el tiempo establecido toma diez más, pero no se vale ver las respuestas que están más abajo. ¡No seas tramposo! Todos aceptamos las victorias, pero solo las personas de honor aceptan las derrotas.

Foto: Internet

Si no lograste hallar los diez errores observa el cuerpo de los animales, no todas las inconsistencias están en ellos, pero ayudará si no diste una. Toma otros diez segundos, ¡tu última oportunidad!

Si aún así no lo lograste, tranquil@, toma en cuenta que Debate diariamente trae para ti retos virales que entrenarán tu cerebro. Pronto nadie te ganará.

A continuación la respuesta correcta:

Foto: Internet

Hoy intentamos explotar el máximo potencial de cada lector, si encontraste todas las diferencias, ¡felicidades! Realmente muy pocos lo logran.

¿Te pareció difícil? Si lograste superarlo en el tiempo recomendado y no hiciste trampa, muchas felicidades, pocos lo hacen; si no, en la sección Viral de este sitio web siempre habrán más retos como este.