Reto viral nivel experto: Encuentra el error en la imagen de esta casa

Si eres una persona de retos esto es para ti, sin embargo, déjanos decirte que no se trata de cualquier desafío, pues miles de internautas han terminado con color de cabeza al intentar descifrar este nuevo reto viral en Internet ya que contiene un algo grado de dificultad y por lo tanto pocos han salido victoriosos, tu misión será encontrar el error en la imagen de la casa.

Pon atención, a continuación te presentaremos una imagen donde aparece un bello paisaje conformado por una casa en el campo, árboles, montañas, entre otras cosas, no obstante, no todo es perfecto, pues hay un pequeño detalle que si eres una persona inteligente seguramente notarás.

Si te consideras un maestro de los retos puedes agregar 1 minuto como limite de tiempo, esto lo volverá más divertido si lo compartes con amigos o familiares. ¡Buena suerte!.

Encuentra el error en la imagen/ Especial

Respuesta

¿Cómo te fue?, si llegaste hasta aquí es que probablemente no lograste cumplir con el reto, no te sientas mal ya que muchos internautas han fracasado en el intento, por otra parte, si gracias a tus grandes habilidades pudiste encontrar el error, deberías sentirte orgulloso pues esta claro que no es nada sencillo.

Tranquilo no te preocupes, aquí te mostraremos la respuesta del reto para que no pierdas el sueño esta noche. Para que encontraras el error era necesario que apreciaras cada detalle de la imagen, y es que en realidad no hay nada escondido como suelen ser otros retos, en esta ocasión se trata de apreciación, pues si te fijas bien, el fuerte viento inclinó los árboles hacía la izquierda, pero en la chimenea, podrás notar que el humo sale en dirección contraria. Es decir, el viento es el error en la imagen.

Respuesta/ Especial

Para la próxima recuerda poner atención en todos los detalles, revisar las esquinas, y estar al pendiente de cualquier pista. Te recordamos que constantemente estaremos publicando este tipo de retos para que sigas entrenando tus habilidades.

Ahora que ya conoces la respuesta no olvides compartirlo con tus familiares y amigos, con los que seguramente pasarás un gran rato de risas, sobre todo en estos momentos que hacen tanta falta por el prolongado confinamiento.