Reto viral nivel experto: Mueve solo dos palitos para hacer un cuadro, ¿podrás?

Hoy te traemos un reto viral demasiado desafiante que esperamos que puedas resolver ya que el noventa y nueve por ciento de las personas no lo han logrado, ¿crees que puedas hacerlo en tan solo 60 segundos?

En este reto vas a poner a prueba tu destreza visual, a pesar de que es muy fácil a muchos se le ha complicado, pero sabemos que podrás lograrlo en el tiempo que te hemos dicho.

En este reto viral deberás mover solamente dos cerillos para formar dos cuadrados, fácil, ¿cerdad?, lo complicado de esto es que tienes que hacerlo con solo dos movimientos, ahora sí, que el juego comience.

¿Pudiste hacerlo? Si lo lograste, muchas felicidades, te invitamos a que retes a alguien más y si no has podido resolverlo te damos solamente quince segundos más para que lo puedas hacer.

Si no has podido o ya te rendiste, te damos la solución y te darás cuenta que no era tan complicado como pensabas, para que no digas, te daremos una prueba, los cuadrados son de dos tamaños diferentes, corre, ya te dimos una gran pista.

Si crees que no sabes la respuesta aquí te la dejamos, como te dijimos al principio, tenías que poner a prueba tu destreza visual, te invitamos a que compartas este reto entre tus amigos y ver quien es el ganador.