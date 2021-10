Reto viral: podrás encontrar la pequeña estrella entre las aterradoras calabazas

Este viernes se estrenó el décimo mes del año y con ello todas las festividades que lo acompañan, como lo es la Noche de Brujas en México y Halloween en Estados Unidos, por ello hemos decidido presentarte un reto viral que, si bien no es nuevo, si es muy apropiado para este mes.

Para resolver el siguiente reto lo único que tienes que hacer es encontrar la pequeña estrella entre las calabazas en menos de 30 segundos.

El reto fue creado en por el artista húngaro, Gerfely Dudás, conocido comúnmente como dudolf, quien decidió crear esta fabulosa ilustración para conmemorar la ya mencionada celebración.

La colorida imagen está compuesta de diversos elementos, como calabazas, fantasmas, e incluso algunos pingüinos, osos y roedores.

Para encontrar la respuesta, lo único que tienes que hacer es observar bien la imagen ya que debido a los colores con los que está compuesta la ilustración, dificulta encontrar la respuesta.

Leer más: El arte no tiene edad. Abuelita pinta hermoso cuadro sin pinceles ni brochas (VIDEO)

Si has buscado en cada rincón de la imagen y no logras encontrar la estrella. No te preocupes, que a continuación te mostramos donde se esconde la respuesta.