¡Reto visual! Ayuda a Rodolfo el reno a encontrar al Santa Claus perdido en Navidad

México.- A pocos días de la tan esperada Navidad, Debate trae para ti un reto viral totalmente nuevo. En esta ocasión debes ayudar a Rodolfo el reno, pues no encuentra a Santa Claus durante un ensayo de la tradicional repartición de regalos.

Tendrás solo 30 segundos para encontrar en el reto visual de hoy al también "Papa Noel" o "Santa Clos", y con ello demostrar que eres tan listo como para cumplir con el objetivo cumpliendo las reglas establecidas.

En la foto que verás a continuación está en primer plano el trineo jalado por Rodolfo el reno, atrás de él una casa y un bello paisaje lleno de nieve por la gélida región en que se encontraban. El ejercicio previo al 25 de diciembre marchaba con normalidad hasta que Santa Claus desapareció, hecho que nos ayudará con este reto viral.

Ahora saca tu celular o cualquier dispositivo electrónico con cronómetro, prepáralo, despeja tu mente y ve la imagen para ayudar al angustiado animal.

Foto: Internet

Si lees esto es porque no lograste encontrar a Papa Noel en menos de 30 segundos. Si fue así, no te preocupes, te daremos oportunidad de tomar otros 30, y claro, te daremos un par de pistas para que cumplas con el reto visual.

Probablemente analices detalle a detalle la imagen, no está mal pero en esta ocasión no funcionará. Primero, ignora al Rodolfo el reno, después centro tu atención en el resto del paisaje. No podemos hacer más por ti. Ahora alista el cronómetro de nuevo y toma otros 30 segundos.

¿Aún no encuentras a Santa Claus escondido de su compañero de viaje navideño? A continuación te daremos la respuesta. Considera que este reto viral no era tan fácil, así que no te desanimes. Mejor compártelo con todos tus conocidos, amigos o compañeros de trabajo para romper el hielo e iniciar buena conversación.

Si lograste cumplir el reto visual en menos de 30 o 60 segundos, ve a las redes sociales de Debate y coméntalo con confianza para que todos sepan sobre tu inteligencia. Si no, siempre habrá otros ejercicios mentales de este tipo para entrenar a tu cerebro.

A continuación la respuesta. ¿Lo esperabas?