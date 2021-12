Reto visual: Encuentra la foca en menos de 10 segundos y resuelve el desafío

Viral.- El frio ha llegado y con ello nuevos retos visuales que sin duda pondrán a prueba tus habilidades, ya que si deseas ganar tendrás que encontrar a la foca escondida entre los pingüinos en menos de 10 segundos.

El reto fue compartido a través de redes sociales

El reto fue compartido a través de diversas plataformas de redes sociales, el cual no pudo llegar en mejor momento ya que con la época decembrinas también lo hizo el frío.

El siguiente desafío fue creado por la página genial.guru quien colocó varios pingüinos y dos iglús para esconder una pequeña foca la cual es el objeto a encontrar.

Para encontrar la respuesta al reto viral, lo único que tienes que hacer es observar bien la imagen ya que la pequeña foca se encuentra a simple vista.

Si has agotado los 10 segundos y aún no logras encontrar la respuesta, no te preocupes ya que a continuación te mostraremos donde se esconde la pequeña foca.

