Reto visual nivel experto: Halla los objetos fuera de época en un minuto

Si pasas tus horas de confinamiento sin más que las redes sociales, el siguiente reto visual te ayudará. Solo debes encontrar la totalidad de objetos fuera de época en plena fiesta de hace muchos, muchos años.

Antes de seguir te advertimos que no resultará nada fácil, pues debes hallar un total de 14 objetos que no pertenecen a esa época en menos de un minutos. ¿Podrás lograrlo? Si aún con las instrucciones crees que no te será difícil, mejor vamos a comprobarlo.

En ese momento seguro ya diste un primer vistazo al reto visual, por ello, tal vez ya localizaste algunas de las respuestas. Te invitamos a que no hagas trampa de nuevo, actives el cronómetro en tu dispositivo móvil o computadora y luego bajes para ver la fiesta del siglo XVIII.

Foto: Pinterest

A estas alturas ya pasó el minuto, ¿lograste encontrar los 14 objetos escondidos en el reto visual? Si continuas en el texto ya conocemos tu respuesta. Para las personas que realmente son curiosas, Debate tiene otra oportunidad, podrás tomar otro minuto, pero será el último.

Recuerda que son objetos fuera de tiempo, es decir, aunque para ti parezcan muy comunes y los veas a diario en tu casa, en el siglo XVIII nadie los conocía. Ten esto muy en mente a la hora de analizar con detenimiento la fiesta antigua.

Si sigues aquí solo hay dos posibilidades, eres alguien con gusto por la lectura o fracasaste de nuevo. No te preocupes, a continuación te diremos cuáles son los objetos escondidos en el reto visual, pero antes te recordamos ir a la publicación donde viste esta dinámica y responder cuántos objetos lograste hallar.

Hasta la próxima. No pierdas ánimos, Debate frecuentemente tiene retos virales y visuales para que entrenes tu capacidad mental y seas el más ágil de todos tus amigos. Comparte este enlace con ellos para ponerlos a prueba.

Guitarra eléctrica

Televisión

Control remoto

Tetera eléctrica

Revista

Cavall fort, lanzada por primera vez en 1961

Secadora de cabello Papas fritas

Insecticida en aerosol

Los tenis

Un carro convertible

La chamarra bomber del que lleva el carruaje

Perro robótico

Las gafas del hombre

Yogurt en envase de plástico

.