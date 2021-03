Reto visual para expertos: Encuentra a la oveja dormida y al perro infiltrado

México.- Este 22 de marzo Debate te trae de nuevo tu sección favorita, los retos virales / visuales. En esta ocasión la tarea es sencilla, pero no tanto, debes encontrar a la oveja que se quedó dormida y al perro infiltrado entre ellas.

Las imágenes de hoy con cortesía de Luis Agüero, quien diseñó el reto viral para que cualquiera pueda responderlo correctamente, pero no sin antes pasar algunos minutos observándolo fijamente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Antes de iniciar, te daremos las sencillas reglas; como no estamos ahí para vigilar lo que hagas, recuerda ser honesto, si no, te mientes solo a ti mismo o misma: Tienes 30 segundos para encontrar a la oveja dormida y al perro pastor que decidió esconderse para no hacer su trabajo.

Leer más: Nace LadyProfeco: Reclama a Zara por cobrarle chaleco en euros

Qué mejor que la pandemia para responder este tipo de actividades, son un paquete completo sin duda alguna ya que entrenas la mente, te entretienes, y si lo responder en familia o con amigos, también te hace pasar un momento inolvidable.

Lo primordial es cuidarse del Covid-19, así que si no puedes estar cerca de tus seres queridos, recuerda mandarles el enlace de este sitio web para jugar juntos a la distancia. A continuación la imagen:

Foto: Cortesía

¿Qué tal te fue en los 30 segundos? No te mientas, si lograste hacerlo te felicitamos, ya que la gran mayoría no puede completarlo en el tiempo indicado, por ello, te daremos otros 30 segundos. Tu última oportunidad.

Leer más: Video. Tras erupción de volcán en Islandia asan salchichas y bombones con la lava

El momento llegó, ¿lograste encontrar al perro flojo y la oveja dormida?, sino, tranquilízate y recuerda que Debate tiene retos virales todos los días para que entrenes tu cerebro, te diviertas y no te quedes con la sensación de algo hizo falta.

Si estás leyendo esto es porque fracasaste en los dos intentos, o tal vez porque eres una persona desesperada y bajaste sin antes intentarlo. Si es este último el caso, entrena tu paciencia.

Foto: Cortesía