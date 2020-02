Reviven comercial de Tecate contra la violencia de género

México.- Ante la grave situación de violencia contra las mujeres que sólo parece ir en aumento en el país, al igual que las protestas que exigen un alto a los feminicidios, usuarios de redes sociales han recordado una famosa campaña de la Cerveza Tecate contra esta problemática.

En el año 2016 Tecate lanzó su popular campaña, con la que intentaba romper el estereotipo de "macho bebedor de cerveza" al que prácticamente había dedicado toda su publicidad desde años atrás.

Fue así que a marca perteneciente al grupo Cuauhtémoc-Moctezuma pasó de slogans sexistas como "Te hace falta ver más box" y "Es fácil ser hombre" a una campaña para concientizar a los varones sobre la violencia hacia las mujeres.

"A un hombre no lo define su fuerza, su imagen, su valentía, su coraje, su rudeza ni orientación sexual. A un hombre lo define cómo trata a una mujer", se escucha al principio del video, donde aparecen imágenes de hombres que encarnan los estereotipos de rudeza.

Si no la respetas, Tecate no es para ti. No queremos que nos compres, ojalá nunca nos encuentres, tú no eres de los nuestros", dice al final.