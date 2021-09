Ricardo Salinas despertó y eligió la violencia; llama "pendejos" a quienes se rían de los que inician un negocio

México.- El empresario e influencer, Ricardo Salinas Pliego compartió un tweet en sus redes sociales donde llama "pendejos" a quienes se burlen de las personas que inician un negocio.

"El tío Ricardo", como le llaman sus seguidores de Twitter estuvieron de acuerdo con su mensaje donde escribió lo siguiente:

"Nunca he visto a un verdadero empresario reírse de alguien que inicia un negocio. Lo que me encuentro mucho en mis redes, es una bola de pendejos que nunca han construido nada y critican mucho a los que lo intentamos diario. Me los imagino y me dan risa, jodidos y enojados".

Ricardo Salinas Pliego es reconocido en Twitter por hacer polémica, pero en esta ocasión los internautas estuvieron de acuerdo con él.

Foto: Vía Twitter

"Hay frustrados que intentan frenar tu sueño de lograrlo, estoy en el inicio pero se que la perseverancia y constancia son importantes para alcanzar eso que busco...", escribió un usuario sobre su puesto de menudo.

Otros contaron sus historias de cuando comenzaron a emprender.