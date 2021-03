Ricardo Salinas presume su “juguete” favorito y desata la polémica en redes sociales

México.- El empresario y director de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, presumió en redes sociales una de sus juguetes favoritos, un enorme yate llamado Azteca I, desatando la polémica sobre la presunción del magnate.

En sus diferentes cuentas Salinas Pliego mostró fotografías del yate Azteca I, indicando que desde ahí llevaba días escribiendo y contestando en redes sociales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Hoy voy a mostrarles uno de mis juguetes favoritos desde el cual les escribo y les he escrito desde hace una semana... les presento el Azteca I Cara aliviada. ¿Ustedes creen que debería grabarles un video de cómo se ven las cosas aquí adentro o no?”, escribió junto a fotos de la embarcación.

Leer más: Video. Así fue la caída de la avioneta en Cancún que dejó dos muertos

Pronto los usuarios no se hicieron esperar en contestar y comentar la publicación de Ricardo Salinas, con un sinfín de respuestas referentes a si su “juguete” lo vendían en las tiendas Elektra y se si lo podían adquirir en “abono chiquitos”

Sin embargo, también hubo comentarios de diferentes personajes como de la política, quienes criticaron la presunción opulenta del también dueño de Tv Azteca.

Hoy voy a mostrarles uno de mis juguetes favoritos desde el cual les escribo y les he escrito desde hace una semana... les presento el Azteca I ��.



¿Ustedes creen que debería grabarles un video de cómo se ven las cosas aquí adentro o no? �� pic.twitter.com/bFwy1tGcUW — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 31, 2021

Desata la polémica

Tal fue el caso del diputado federal por Chihuahua, Miguel Riggs, quien contestó a Salinas Pliego con una nota periodística donde aseguraban que el Gobierno de la Ciudad de México había entregado contratos millonarios a empresarios.

“Justo hoy Ricardo Salinas se muestra tu arduo trabajo y evidente “éxito” empresarial, no es por lo bien parecido o guapito que te sientes, es porque te dan en adjudicación directa contratos casi BILLONARIOS. Es porque la #4taTransformacion te sonríe.”, escribió Riggs.

Salinas Pliego no dudo en contestar al diputado, a quien catalogó como un vividor de los recursos públicos.

“Por si se le olvidó vividor le voy a compartir unos artículos para que a su esposa e hijos les digan en la calle quien es el vividor papá que tienen y de donde comen y visten:”, donde adjuntó una link sobre una acusación contra el diputado por supuestos desvíos.

Salinas Pliego contesta su publicación/Twitter

“Mira Miguel Riggs desde por acá te estoy contestando tus pobres argumentos... deberías ponerte a trabajar para que por lo menos te alcance para la lanchita de la segunda foto y lleves a tus hijos de vacaciones, pero con dinero ganado con esfuerzo y no del erario”, agregó.

Por otra parte, un usuario señaló a Salinas Pliego de decir ser un apersona culta, sin embargo la presunción que mostraba era de muy mal gusto, pues indicaba que sus millones los había hecho a base de la delincuencia de cuello blanco.

“Pero no es presunción... solo les comparto mi vida, si les molesta o les ofende no me sigan y listo habrá quien se motive y un día cuando tengan su propio yate piensen, si se podía solo era llorar menos y trabajar mejor”, replicó.