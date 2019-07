Riesgos de tomar cápsulas con brillos para hacer "popo unicornio"

Se ha puesto de moda en internet unas capsulas con diamantina que supuestamente te hace defecar popo si la

Últimamente ha salido en internet unas píldoras muy peculiares, que, supuestamente, al consumirlas de manera oral puedes hacer "popo brillante".

Las cápsulas son de gelatina rellenas de diamantina supuestamente no toxicas sin embargo en ningún lugar dicen que son comestibles, las puedes comprar en diferentes páginas de internet.

Pero, que puede pasarte si consumes cápsulas con brillantinas?

La diamantina esta hecha de diminutas láminas delgadas de distintos materiales con sustancias que reflejan la luz como naftalato de polietileno.

Algunas diamantinas están hechas de metales pesados como cobre o plomo que son altamente tóxicas.

También existe diamantina comestible la cual se utiliza en repostería y se usa para decorar pasteles.

Cuando un alimento es comestible quiere decir que el organismo va a digerir la sustancia con normalidad mientras que "no toxico" significa que no es venenosa pero el cuerpo no lo va a digerir.

Las píldoras con diamantina puede provocar serios daños en la salud ya que los materiales con los que esta formada es vidrio, plástico y metal, esa pequeña pieza, aunque no la veamos, esta afilada.

Uno de los riesgos que puedes obtener son:

Infecciones gastrointestinales

Intoxicación por metales pesados

Obstrucción instestinal

Perforación Gasrointestinal

Peritonitis

Sangrado intestinal

Así que antes de ingerir cápsulas clon brillantina piénsala mejor.