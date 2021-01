Roban vacas de tierras agrícolas valorado en 100,000 dólares

Canadá.- Las autoridades de la comunidad de Canadá de Moosomin dice que está buscando 63 cabezas de ganado con un valor estimado de $ 100,000 dólares.

En algún momento entre octubre y diciembre, un granjero de Saskatchewan perdió 35 vacas y 28 terneros en varios cuartos de tierra entre Moosomin y Fairlight, dijo la policía.

Dallyn Holmstrom dijo que se informó hace un par de días y que está siendo investigado como robo. "Definitivamente es raro. Todo sobre eso ”, dijo el jueves.

“Escuché de personas que perdieron vacas en (Estados Unidos) por fraudes ... pero siempre ha sido un fraude cuando vendieron vacas y luego a través de fraudes o lo que sea, no obtuvieron dinero.

Pero nunca he oído hablar de que se hayan robado vacas, de todos modos a esta magnitud.

Holmstrom dijo que no podía comentar sobre la raza, pero dijo que todas las vacas están marcadas con una línea sobre una T mayúscula y una E.

Los terneros no tienen marca, pero todos tienen marcas en las orejas y las vacas también tienen marcas en las orejas, pero están marcadas, dijo, y agregó que los animales perdidos valen alrededor de $ 100,000.

No pueden ir a un mercado de subastas, no pueden ir a una carnicería. No pueden porque tienen marca.