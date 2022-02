¡Rompiendo estereotipos! Mujer deja de depilarse y enfrenta a los estándares de belleza

Reino Unido.- Una mujer británica demostró que es momento de romper estereotipos y dejó de depilarse para demostrar que las mujeres también pueden llevar vello corporal sin tener que ser juzgadas.

Bethany Burgoyne es una periodista nativa de Reino Unido y que se enfrenta a los estándares de belleza, ya que se niega a depilarse a pesar de que su vello corporal suele crecer diariamente debido a una condición conocida como síndrome de ovario poliquístico.

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es una afección que provoca un desequilibrio hormonal y problemas metabólicos que pueden afectar su salud y aspecto general, este puede provocar mucho vello en el rostro, barbilla o partes del cuerpo en donde normalmente los hombres tienen vello, según indica la Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos.

Leer más: “Me los entregó y confió en mí”: Padre entrega a sus hijos a una desconocida para salvarlos de la guerra

En su adolescencia, Burgoyne de ahora 30 años de edad, tuvo que lidiar con la depilación diaria de su vello corporal que, además de quitarle demasiado tiempo su día a día era una frecuenta molestia en cuanto a su autoestima, así que en 2018 tomó la decisión de dejar de depilarse.

Fue diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico que puede provocar mucho vello en el rostro, barbilla u otras partes del cuerpo. Foto: Instagram | @bxsassy

Actualmente, Burgoyne enfrenta su decisión en un mundo que, aunque es más diverso, aún tiene una serie de estereotipos en donde se considera que es obligación de una mujer depilarse, por lo que la periodista impulsa a las mujeres a dejar de cumplir con estos estándares de belleza porque no tiene por qué ser así.

“Me sentí segura al hacer esto sin el juicio de que los demás me vieran. Cuanto más miraba y tocaba los pelos de mi cara y cuello, más me daba cuenta de que eran una parte hermosa de mí y de que podía sentirme bien y orgullosa de mi apariencia” dijo la británica a The Sun.

Ahora Burgoyne va a la playa y usa la ropa que desea de forma libre y sin pensar en lo que otros pudieran pensar de su cuerpo, ya que ella se siente cómoda y feliz consigo misma, aun cuando el vello corporal de su cuerpo pudiera causar ruido a algunas personas.

Leer más: Soldado ucraniano se vuelve viral por grabar tiktoks para que su hija vea que está bien

Bethany usa sus redes sociales para dar alcance a aquellas mujeres que no tienen una buena autoestima, al mismo tiempo que promueve la inclusión y aceptación para dejar de imponer estereotipos.