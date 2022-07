Sacerdote de Puebla dio un sermón homofóbico y es viralizado a través de redes sociales

El párroco Pedro Varillas de Jicolapa, del municipio de Zacatlán, fue grabado durante sermón homofóbico, video que fue viralizado con comentarios en contra de su discurso.

Sermón homofóbico en el que destacó que los matrimonios igualitarios, las ideologías del género y cultura trans son “cosas del demonio”.

“Entonces, ¿cuál es el objetivo?, que se casen dos 'jotines' que nunca van a engendrar familia” comentó el párroco.

Discurso que destacó que dos lesbianas o gays como no pueden engendrar y no pueden tener familia que no tenía ningún caso sus relaciones sentimentales.

Video con más de dos mil reproducciones y comentarios de internautas que acusan al representante religioso de homofóbico e irrespetuoso.

Resaltó el párroco durante su discurso que se deben rechazar los derechos a los grupos minoritarios que van en contra de la vida, familia y fe.

“A pesar que esas personas sean bautizadas y si son llamados hijos de Dios, deben de llevar una vida correcta y bajo principios morales” destacó Varillas.

Te recomendamos leer: