Sacerdote iba a dar bendición a niña y su reacción se vuelve viral

En el mundo no existe un ser más inocente que los niños, infinidad de veces han protagonizado todo tipo de videos ya que esta cualidad los lleva a veces a comoter cada ocurrencia. Un ejemplo de ello fue esta niña que se encontraba recibiendo la bendición por parte de un sacerdote cuando su tierna reacción desató la risa de todos los asistentes en la iglesia incluida la del sacerdote. Como era de esperarse, este video se volvió viral en Internet, generando todo tipo de comentarios por parte de los internautas.

En la grabación se puede apreciar que aparentemente la pequeña estaba realizando su primera comunión. En las imágenes aparece ella junto a su abuela mientras el sacerdote dirigía la ceremonia. De pronto, cuando se dispuso a darle la bendición, la niña pensó que la estaban saludando así que pegó un saltó y chocó su mano contra la del clérigo.

Esta reacción provocó la risa inmediata del líder religioso mientras que su abuela al parecer no lo tomó con mucha gracia y consumida por la pena tomó el brazo de su nieta para que cometiera de nuevo otra ocurrencia. Lo más gracioso del video es que el sacerdote por más que intenta contener la risa no puede controlarse, incluso se escucha que otros asistente no pueden contenerse.

El video ha comenzado a circular en todas las plataformas de Internet generando gran impacto entre los internautas, tan solo en la cuenta de Instagram de GoodNews, la publicación alcanzó más de 900 mil "me gusta", además de gran cantidad de comentarios. "Es es la razón por la cual los niños son de corazón puro", "¡Lo ame!, me encanta ver mas humanidad en la iglesia. Ame la risa del sacerdote".

Este divertido evento recordó a los usuarios el protagonismo que han tomado los religiosos en redes sociales, a pesar de que este momento se convirtió en algo viral de forma involuntaria, existen cientos más que han aprovechado la tecnología para llegar a más personas y promover la palabra de Dios.

Desde que comenzó la era del Tik Tok, decenas de sacerdotes se han ido sumando pare crear contenido religioso a través de esta plataforma y así llegar a usuarios de todo el mundo. Lejos de lo que estamos acostumbrados al pensar en algún religioso, estos jóvenes hijos de Dios, hacen de todo, desde bailar, cantar y hasta rapear. Por esta razón sus videos llegan a miles y miles de reproducciones, además de gran cantidad de reacciones.

El éxito ha sido tanto por parte de estos religiosos, que sus videos ya comienzan a circular en otras plataformas, incluso se han creado cuentas dedicadas a ellos. En Twitter existe un perfil llamado "Tik Tok Cristiano", donde se comparten constantemente videos bastante divertidos de sacerdotes de todo el mundo haciendo todo tipo de locuras.