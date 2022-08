Salinas Pliego ofrece trabajo en Elektra con pago mensual, pelea y rifa un celular

CDMX.- Este jueves 25 de agosto el tercer hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego, dio noticia gracias al sarcástico humor que tiene para usar su cuenta verificada de Twitter. Esta ocasión ofreció trabajo en Elektra, una de sus compañías.

El nacido un 19 de octubre de 1955 en Monterrey, Nuevo León, se enfrascó en una breve discusión con una cuenta que se hace llamar Pollo de Chedraui, de usuario '@PolloDeChedraui', quien pidió al también dueño de TV Azteca subir el salario al community manager (CM) de la tienda departamental.

Salinas Pliego, directo, como suele ser, respondió con una oferta laboral a modo de humor. Ofreció 3 mil pesos mensuales, un bono y un elote por ser el nuevo CM de Elektra.

"Se me hace que usted quiere esa chamba mi estimado pollo de Chedraui… le ofrezco un elote y $3,000 pesos mensuales más bono, ultima oferta!!!", publicó el empresario multimillonario.

El perfil de Twitter 'Pollo de Chedraui', que tiene solo 609 seguidores, siguió el estilo de la conversación y aceptó el alimento tras rechazar el pago con sarcasmo.

"Chale Don @RicardoBSalinas ni que fuera de jóvenes construyendo el futuro, le acepto el pinchi elote", dijo.

Pelea y rifa

En otro de los temas fuertes que Salinas Pliego tocó en su cuenta de Twitter fue una discusión con el ex subsecretario de Planeación Turística de México, Simón Levy, quien publicó lo siguiente con etiqueta al empresario:

"A los corruptos y rentistas como @RicardoBSalinas se les va a acabar su minita de seguir saqueando a ����. ¿Qué raro que una “viejita indefensa” se cobije bajo la sombra de un evasor de impuestos y delincuente como Salinas no? ¿Será que ya sabe la que se le viene?".

La respuesta del regiomontano fue: "Epale chiquilla si no le cabe no reparta, primero dijo que usted no era el del video, después dijo que no lo había amenazado, después pidió disculpas, ¿ahora va a decir que yo le dije a la viejita que cerrara la puerta para que usted la pateara? Lo que es ser poco hombre!".

Te recomendamos leer:

Finalmente, en una temática menos relacionada con agresiones o sarcasmo, el dueño de Banco Azteca compartió una publicación de la cuenta '@ElektraMx' en la cual se anunció la rifa de un teléfono celular.