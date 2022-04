Salinas Pliego viaja a España en su yate "Lady Moura", de 125 millones de euros

No es la primera vez que el dueño de Grupo Salinas compra un yate de millones de dólares. En 2010, compró el megayate Clarena II por 28 millones de euros (unos mil millones de pesos), el cual renombró como Azteca tras una remodelación en Italia.

"Feliz domingo de pascua. Recuerden que no hay crisis que aguante una vida llena de trabajo, educación y buenas inversiones… si no te toca a ti, hazlo por tu descendencia, a eso se le llama ser un buen ancestro", comentó.

"Saludos… ¿a ver, donde es la foto?", escribió el magnate al presumir sus vacaciones en España en sus redes sociales, donde suele provocar polémica por sus opiniones e insultar a quienes no las comparten.

