"Salió corriendo": Salinas Pliego se burla de Denise Dresser por bloquearlo tras su regreso a Twitter

Mediante un video desde la cuenta de su canal informativo adn40, el multimillonario defendió que "la libertad de expresión no debe tener límite alguno" y "uno puede decir lo que sea", aunque confió en que el problema sería resuelto pronto.

Ante la sanción de Twitter, Ricardo Salinas Pliego se quejó de la "censura" y los "criticones que se la pasan señalando y ofendiendo", pero no aguantan cuando les responden igual.

"¿Qué tal iniciar la semana con un concurso de memes para el #Chapucerdo, #Simion y "#LaBrujaDresser... De cuánto le ponemos esta vez $500 USD como mi perrita, promete (pero no cumple) o unos $1,000?", escribió el empresario antes de ser bloqueado.

"#BuenosDias hoy me di cuenta que tan pronto regrese a twitter y dije públicamente el modo en el que miles de cuentas bots operaron para reportar mi cuenta por un concurso de memes , la señora periodista me bloqueo y salió corriendo ", escribió Salinas Pliego.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.