“Santa Claus no existe”: Obispo italiano dice que Papa Noel fue creado por empresa de refrescos frente a niños

Italia.- Un obispo italiano afirmó frente un grupo de feligreses, entre los que se encontraban niños, que Santa Claus no existe y que fue una creación de una empresa de refrescos para vender más producto, lo que dejó a los niños tristes, padres desconcertados y a la diócesis con la obligación de dar explicaciones sobre lo declarado por el sacerdote.

El obispo dijo en Sicilia, Italia, que Santa Claus, también conocido como Papá Noel, no existe y que de hecho es "un personaje imaginario y no una persona real", además de que su traje rojo fue una creación de Coca-Cola.

“No, Santa Claus no existe. De hecho, agregaría que el rojo del traje que lleva fue elegido por Coca-Cola exclusivamente con fines publicitarios", dijo el obispo Antonio Staglianò, al final del festival de 'Artes Efímeras' en Sicilia.

Las declaraciones del obispo Antonio Staglianò pronto tuvieron reacciones negativas de los padres y madres de familia que no tardaron en quejarse ante la diócesis obligándolos a brindar una explicación sobre lo sucedido en el festival.

"Lamento esta declaración que ha llevado a la decepción de los más pequeños", escribió el director de comunicación de la diócesis, el reverendo Allessandro Paolino además agregó que el obispo solo quería "reflexionar con mayor conciencia sobre el significado de la Navidad y de las bellas tradiciones que la acompañan".

Por su parte, el obispo que realizó las declaraciones trató de corregir sus palabras en un vídeo, "queridos niños, yo no he dicho, como recordaréis bien, que Papá Noel no existe; he dicho que existe como personaje imaginario y no como persona real, histórica".

Además explicó que Papá Noel es un personaje que se respalda de la figura de San Nicolás de Mira, por lo que los niños deben estar abiertos al sentimiento de ayuda mutua y la solidaridad con los más pobres, por lo que su intención era que "recuperar el verdadero sentido de la tradición cristiana de la Navidad".