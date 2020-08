Santos Tuz, el joven que se volvió viral por enseñar Maya en Tik Tok

Yucatán.- Santos Tuz, es un joven yucateco que ha logrado conquistar a miles de corazones con sus divertidos videos de Tik Tok, donde enseña a los usuarios un poco de maya, la reconocida lengua de nuestros antepasados y que hasta el día de hoy ha prevalecido en algunos estados peninsulares de México.

El joven originario de Oxkutzcab, uno de los 106 municipios de Yucatán, se volvió viral cuando publicó un video en la plataforma donde presentaba sus orígenes en este idioma; la grabación consiguió más de 60 mil reproducciones y esta se convirtió en un pase a la fama.

Yo tenía la aplicación desde meses atrás que inició la cuarentena pero no la abría, decidí ver que tipo de videos había y me sorprendió ver a una persona que enseñaba inglés y a otra que enseñaba otro idioma del país donde habitaba y eso me animó a enseñar el idioma que se habla donde yo habito", aseguró a la agencia EFE.

Santos, explicó que aprendió el "maya yucateco" por vivir toda su infancia en casa de su abuela, un hogar donde no se hablaba nada más que esta lengua. Agregó que desde la edad de 6 años se acostumbró a escuchar a su abuelita hablar en maya.

El inteligente joven vive con su madre y hermanas pequeñas que le ayudan a grabar su contenido. Además, actualmente estudia el tercer semestre de la licenciatura en educación primaria, algo con lo que soñó desde niño.

Desde pequeño he querido ser maestro, siempre que me preguntaban qué quería ser y yo decía que maestro, estoy más feliz que nunca y orgulloso de recibir la felicitación de mis maestros y de mi directora, eso me anima aún más", dijo.

El joven se ha vuelto viral en diferentes plataformas de Internet, a pesar de que su camino no fue fácil, hoy en día ha conseguido a miles de seguidores, quienes agradecen con cariño sus clases de maya.

Orgulloso de sus raíces

Para Santos no todo fue un camino de rosas, cuando comenzó a subir contenido a Facebook, una página popular de Yucatán compartió uno de sus videos y pronto hubo varias críticas hacia su persona.

Me decían que para qué enseñaba maya, que mejor enseñara inglés, que el maya no servía de nada, que ni se entendía el español de las personas de Yucatán y eso me hizo sentir muy mal, me discriminaron por enseñar maya y después me di cuenta que la gente me empezó a apoyar", cuenta.

Santos Tuz, el joven que se volvió viral por enseñar Maya en Tik Tok/ EFE

Aunque fueron varios los días en los que su ánimo decayó, Tuz pronto se dio cuenta de que eran más los que lo apoyaban y asegura que él está muy "orgulloso de poder hablar maya".

Otro de sus objetivos con sus clases, que ahora también se pueden observar desde Youtube, es impulsar que otros jóvenes pierdan el miedo a hablar la lengua maya.

Yo conozco a muchos jóvenes que saben hablar maya pero les da pena, es como si tuvieran un monstruo afuera, hablan con su familia pero a la hora de salir no se les da la motivación de decir una palabra, o tienen miedo de las burlas o la discriminación", explica.

Santos además espera pronto dar las clases de manera presencial, cuando baje la pandemia en México, pero por ahora ocupa el tiempo preparando su material para poder llegar a hacerlo.

