¿Se acabó la tradición?, piñatas giratorias enfurecen a internautas en TikTok

Las piñatas son uno de los elementos que no puede faltar en las fiestas de cumpleaños mexicanas y mucho menos las posadas en la época decembrinas, ya que estos elementos comúnmente elaborados con papel y en forma de estrella o personaje de caricaturas son un icono de nuestra cultura.

Sin embargo recientemente algunas familias han decidido innovar y abandonar los "palazos" para romper la piñata, ahora al colocar una piñata giratoria en sus celebraciones, así lo han mostrado en redes sociales.

Este tipo de elementos, aunque es muy vistoso para las personas y se cuida la integridad de los niños al no utilizar objetos contundentes para roper la piñata ha sido odiado por muchos internautas en TikTok quienes señalan que ya se está perdiendo la tradición.

En muchos de los videos que se han difundido en TikTok, los comentarios de internautas coinciden, mientras que unos señalan que es una opción menos peligrosa. Otros defienden la adrenalina que representa el lanzarse por los dulces cuando aún se está golpeando la piñata.

"No hay persona empujándose. No me gusta", "Le quitaron todo lo divertido", "Es el único juego donde los niños se empujan, se pellizcan y no lloran", fueron algunos de los cometarios.

Las piñatas giratorias se han popularizado gracias a redes sociales como TikTok, donde es común que personas adopten este tipo de métodos para celebrar su fiesta de cumpleaños. E incluso hay videos en donde se enseña a elaborar estas piñatas con madera o una cubeta, listón de tela y un destorcedor de correa para perro.