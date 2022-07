Se aparece imagen de Jesucristo en un auto y conmociona las redes sociales

Una mujer originaria de Cordobesa en Argentina causó conmoción en redes sociales luego de que a través de ellas diera a conocer que al salir de su casa vio la imagen de Jesucristo en el vidrio de un vehículo.

Fue Belén Florencia quien a través de su Facebook relató que este evento le causó muchos sentimientos, particularmente de alegría que no tiene explicación.

“No soy de publicar muchas cosas, pero esto que me pasó me llena el alma. Está mañana fui a tirar la basura, me pasó un reflejo, miré al auto que está estacionado en la entrada de mi casa y lo que veo es una imagen de Jesucristo”, escribió Belén en Facebook.

La mujer señaló que si bien ella no es mucho de publicar este tipo cosas, sintió que debía de compartir la imagen que vio, pues es algo que le "llena el alma".

Detalló que la manifestación ocurrió cuando ella se encontraba tirando la basura y al pasar junto a un auto frente a su domicilio se dio cuenta de que se apreciaba el rostro de Jesucristo.

Belén continuó señalando que le pareció extraño ver el rostro de Dios en el auto por lo que llamó a su hijo y le preguntó si había colocado algo en el auto y le pidió que también observará.

"Nos quedamos helados, es una mezcla de alegría que no para en mí pecho estoy feliz”, finalizó la mujer en la publicación.

De acuerdo con medios argentinos, Belen intrigada por lo que vieron sus ojos contagió al antiguo dueño del vehículo a quien le preguntó si había colocado una calcamonía. Él le respondió que sí pero para nada tenía que ver con la imagen que aparecía en el auto.