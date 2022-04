¡Se cancela la boda! Hombre prefirió a su perro en lugar de la novia

Cuando una pareja se ama, hacen lo que sea por estar juntos, hasta que hay algo que le interesa más a la otra persona, a tal grado de cancelar los planes a futuro con la pareja, tal como ocurrió en este caso, donde un hombre canceló la boda con su novia, luego de enterarse que su novia estuvo a punto de matar a su perro, durante la despedida de soltera.

La pareja llevaba más de cuatro años juntos y hacía algunos meses habían decidido dar el siguiente paso, sin embargo se enteró de lo que su prometida había hecho a su mascota y decidió cortar la relación para siempre.

El protagonista del insólito hecho es un hombre de 28 años, quien decidió confesar en la red social Reddit los motivos por los que había decidido cancelar la boda.

El joven inició el relato contando que “el sábado, mi prometida tuvo su despedida de soltera en casa. Yo me quedé con mis padres, pero le dejé al perro porque me gusta tenerlo allí. Sin embargo, me aseguré de decirle que lo pusiera en nuestra habitación una vez que comenzara la fiesta”.

Según el relato del joven, todo se desarrollaba de manera normal hasta cerca de las 05:00 de la mañana del domingo, cuando su novia lo llamó desesperada avisándole que su mascota no se encontraba nada bien y no sabía qué hacer.

“Estaba ebria, así que le dije que tomara un taxi y fuera a la clínica veterinaria de emergencia”, continuó su relato el sujeto.

El joven de 28 años, al darse cuenta del estado de su novia, decidió ir al centro canino y así poder hacerse cargo de la situación.

“Cuando llegué allí, parecía que no había dejado de llorar durante horas y no podía hablar. Dos de sus amigas estaban allí, así que me dijeron que mi perro estaba vivo, pero no se encontraba bien. Sentí mucha pena por ella durante 10 minutos, mientras esperaba al veterinario”, reconoció.

Luego de una revisión al perro, el veterinario confirmó que la condición que tenía la mascota se debía a las grandes cantidades de alcohol que había tomado, además de la cantidad de chocolates que había consumido, sin embargo pese a que había estado a punto de morir, se pudo estabilizar a tiempo.

“Aparentemente, las chicas pensaron que sería genial poner todo en mesas bajas de café, dejar que el perro deambulara en lugar de ponerlo en la habitación y luego emborracharse y no darse cuenta de que el animal se estaba comiendo todo”, compartió indignado el hombre.

Al saber el diágnostico le invadió la rabia y canceló la boda, además de pedirle la novia que mejor se fuera a su casa.

“Cuando llegamos a casa, le dije a mi prometida que hiciera las maletas y saliera de mi casa y de mi vida. Le dije que le avise a sus invitados que la boda se cancela, y yo le diría a los míos. Ella se sorprendió, pero tomó sus cosas y se fue”, aseguró.

Horas después familiares de su ex pareja le llamaron para hacerlo entender que no podía terminar la relación de cuatro años por ese motivo, incluso su madre intercedió por la exnovia.

“Mi madre dijo: ‘Bueno, fue un error, no lo hizo a propósito, además, ¡el perro no murió!’. Qué suerte, ¿eh? ¡Mi perro no murió!".

Al final ni sus familiares ni amigos pudieron hacerlo cambiar de opinión y por eso dejó una reflexión sobre todo lo ocurrido.

“Supongo que me di cuenta de que no quiero pasar mi vida con alguien que tiene un desprecio tan flagrante por la vida humana o animal”, sentenció.