Se disculpa médico musculoso que se vacunó contra Covid-19 cuando no le tocaba

México.- El día de ayer, el oftalmólogo Alejandro Silva, quien se hiciera famoso al volverse viral en las redes sociales una foto en donde se le veía poniéndose la vacuna Covid-19 cuando no le tocaba por no ser medico que atienda a pacientes con el virus, volvió a para disculparse públicamente por "tener un comportamiento irresponsable".

Hace unas semanas atrás comenzó a circular por las plataformas virtuales de Internet la fotografía de un doctor musculoso cuando le estaban aplicando la vacuna contra Covid-19. En primera instancia, la reacción fue uno que otro suspiro por parte de las mujeres, pero cuando se hizo de conocimiento público que se trataba de un oftalmólogo (especialidad que no pertenece a los que atienden a contagiados del virus), la admiración fue enojo y posteriormente, rabia al enterarse que después de vacunarse se fue a una fiesta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: (¡No le tocaba! Médico musculoso que se vacunó contra el Covid-19 es investigado)

Oftalmólogo que se vacunó contra Covid-19 cuando no le tocaba se disculpa/ Fuente: Instagram alexsilva.mx

Para comenzar el video de casi 4 minutos, Silva se presenta como el "doctor de los memes", seguidamente señala que es totalmente consiente de que su comportamiento no fue correcto, calificándolo como "irresponsable", ya que comprende la difícil situación por la que muchas familias mexicanas están pasando a raíz de que uno o más de los miembros ha contraído el contagioso virus. En este sentido, el oftalmólogo señaló que no fue lo "suficientemente sensible".

En este mismo tenor, el médico aprovechó la ocasión para ofrecer sus disculpas a todos los profesionales de la salud que sí se encuentran atendiendo a pacientes SARS-COV-2, por lo que, deberían de ser inmunizados, puesto que, indicó, el hecho de que él, un especialista médico se haya inyectado sin ser de la primera línea pudo causar enojo y frustración en quien si los son.

Ya entrado en materia y recalcando que hablaría desde su propia experiencia, Alejandro Silva invitó a todas las personas que aún están reacias a aplicársela, para que lo hagan, debido a que, aclaró, el biológico no ha tenido ningún efecto secundario en su cuerpo, por lo tanto, convidó a los mexicanos a que no tuvieran miedo a dejarse vacunar contra el Covid-19.

Para aquellos que se puedan estar preguntando por qué motivo el oftalmólogo tardó tanto en salir a declarar sobre su anticipación a la inmunización del Covid-19, Silva declara que es porque él no es una persona de medios de comunicación, de ahí que el hecho de que de la noche a la mañana su cara se hiciera famosa en México lo agarrara por sorpresa, por lo que tuvo que alejarse de las redes para tener un tiempo de reflexión consigo mismo.

Alejandro Silva señaló que gracias a los días que se tomó para pensar sobre lo que erróneamente había hecho, se dio cuenta que las plataformas virtuales pueden llegar a tener impactos tanto positivos como negativos, resaltando el hecho de que muchos usuarios de Internet se burlaron de su orientación sexual (es homosexual), motivo por el cual llamó a todos a evitar usar los ámbitos de la vida personal de las personas para hacer mofa de otras situaciones.

Para finalizar su videodisculpa, Silva enfatizó que la publicación del video la realizó con el propósito de que los internautas pudieran expresarse y indicarle en lo que, a los ojos de ellos, él estuvo mal.

Leer más: (Oftalmólogo que recibió vacuna contra el Covid cuando no le tocaba es captado en una fiesta en la playa)

Cabe destacar que el video en donde el médico musculoso que se vacunó contra Covid-19 cuando aún no le tocaba ya cuenta con más de 48 mil 500 vistas y poco más de 700 comentarios, en los que destacan los de los usuarios que dicen conocerlo y lo apoyan por haber admitido sus errores, mientras que otros más lo acusan de su inconciencia, incluso, se burlan de su capacidad discursiva.