¡Se vale llorar! Nieto sorprende a su abue con su antiguo y amado departamento

Con gran pesar y el corazón roto, una abuela dejó su antiguo departamento porque ya no podía subir las escaleras. El acojedor lugar era todo para ella, pues fue hbaía vivido toda su vida.

Sin embargo, años después su nieto compró el departamento y lo restauró para regresarselo a su adorada abuela, que de la emoción no pudo evitar derramar algunas lágrimas al volver al que había sido su hogar durante muchos años y verlo totalmente remodelado.

La conmovedora historia se volvió viral en Tik Tok, donde ha ganado miles de likes y más de un millón de reproducciones.

Se trata de un joven español de nombre Israel Padilla, quien trabaja como fotógrafo y es director de arte en la ciudad de Barcelona, quien en su cuenta de Tik Tok contó que su abuela tuvo sentimientos encontrados cuando dejó el piso donde vivía, pero tenía que hacerlo porque no podía más subir las escaleras.

Añadió que fue en ese inmueble donde pasó los mejores años con su esposo, Antonio, quien ahora la cuida desde el cielo, por lo que él sabía todo lo que significaba ese apartamento para su abuela, así que decidió comprarlo años después y restaurarlo.

Esperó el momento ideal para que su abuela “Yaya”, como le llama de cariño, volviera a su amado hogar que él mismo se encargó de restaurar.

En la grabación, se mirá a la abuelita Yaya saludándo desde la calle y segundos después dentró del apartamento, al que logró llegar gracias a la ayuda de sus familiares para subir las escaleras.

“Ay, mi nieto. Ay, Antonio si lo vieras. Que moderno lo tienes”, fueron las tiernas palabras de la abuela mientras hacía un recorrido por la casa.

El tierno video ha logrado reunir miles de comentarios, entre los que destacan agunos como: “Llorar por desconocidos es mi pasión. Gracias por hacer feliz a tu yaya, son lo mejor de la vida”, “Jajaja y yooo lloro siempre y más con estas cosas tan bonitas”, “Se me ha metido algo en el ojo” y “woowww precioso ojalá hubiera podido yo hacer lo mismo me as hecho llorar con este video”.