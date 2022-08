Sequía en Alemania pone al descubierto mensajes apocalípticos 

Europa.- No es secreto que el continente europeo atraviesa una de sus peores olas de calor en décadas con temperaturas récord registradas por la Agencia Estatal de Meteorología española, hecho que generó un descenso en el nivel del agua en diferentes sectores. Uno de ellos es el río Rin, que atraviesa entre otros países a Alemania, Francia, Suiza, Países Bajos, Austria y Liechtenstein.

Este cuerpo de agua dulce fue el escenario de una noticia mundial después de que la sequía dejara al descubierto las llamadas 'piedras del hambre', en las cuales se pueden encontrar mensajes que pobladores y medios de comunicación consideraron "apocalípticos".

El nivel del líquido en el el río Rin bajó alrededor de siete centímetros hace un par de semanas según información publicada por el medio alemán General Anzeiger, donde se aclaró que días después el descenso fue de 36 centímetros en solo un día.

La piedras que quedaron visibles reciben la denominación 'piedras del hambre' porque fueron grabados en otros tiempos de sequía, fenómeno que dificulta la vida para quienes habitan en sectores con este problema.

Fuentes citadas por El Confidencial afirman que la falta de agua ha provocado históricamente en la zona hambruna, devastación y crisis económica. Hecho que habría orillado a quienes vivieron esas situaciones a grabar en las rocas frases a modo de advertencia.

"Quien me vio, lloró. El que me vea, llorará". "La vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca". "Si me ves, llora", son algunas de las frases que alertaron a los pobladores.

Otras de las piedras dicen "2002" o "2018", fechas que indican la última ocasión que el nivel del río disminuyó tanto que las dejó al descubierto. Otros de los grabados indican fechas como 1417, 1473, 1616, 1630, 1654 y 1666.

Los que parecen mensajes apocalípticos son en realidad señal del mal momento que se vive en las comunidades cercanas al cuerpo de agua en época de sequía.

Te recomendamos leer:

En 2018 la organización que cuida el medio ambiente Greenpeace inscribió en el sitio "Si me ves es que la crisis climática ha llegado".