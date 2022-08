“Ser madre vale la pena”, mujer es madre por inseminación luego de que su esposo no quiso hijos

Una mujer nunca espero que su sueño de ser adre se cumpliría a la edad de 40 años luego de varias relaciones en las que su pareja no quería el compromiso de una familia tradicional.

La protagonista de esta historia es Katie Bryan quien se casó a la edad de 23 años esperando tener una gran familia con muchos hijos, pero se divorció seis años después al conocer que su esposo no quería tener hijos.

De acuerdo con upsocl la mujer quien se separó a la edad de 29 años pensó que aún estaba a tiempo para formar una familia, por lo que, tras su primera relación, decidió rehacer su vida con otro hombre esperando que todo fuera mejor, pero "eso nunca sucedió".

Katie relató que años después a la edad de 38 conoció otra persona con la que sentía era la persona ideal para tener hijos, pues convencida de ello decidió congelar óvulos, pero de nueva cuenta su relación fracaso y la maternidad no llegó.

Preocupada porque su reloj biológico le obstaculizará el concebir un bebé la mujer decidió fertilizar sus óvulos a través de un donante de esperma quedando embarazada a los 39 años.

“Me ha costado alrededor de 7,000 dólares en total, incluidos los medicamentos, no es barato, pero ser madre vale la pena, y si tuviera que elegir comprar un automóvil o tener un bebé, elegiría un bebé cualquier día”, mencionó Katie de acuerdo con la publicación.

Ahora la mujer que ya tiene 40 años vive tranquila con su hijo Miles y a pesar de que ha reconocido que el pequeño no tiene un padre, eso no significa que ella no le pueda dar la atención y el amor que su hijo necesita.