Si entendiste el final de Neon Genesis Evangelion, disfruta de estos memes

Ante la noticia sobre el estreno de Neon Genesis Evangelion en la plataforma de Netflix, usuarios de redes sociales reaccionaron con memes y comentarios, ya que este popular anime de culto no sufrió algunos cambios.

Entre las quejas de los internautas, se menciona que cortaron el intro o también conocido como "opening" de la serie de 26 capítulos.

No solo esto generó disgustó, ya que también fue removida la escena final de créditos llamada "Fly me to the Moon".

Otros usuarios se quejaron por el nuevo doblaje de audio latino pero pues es algo que se puede arreglar al poner la serie con el audio original y con subtitulo.

Entre los fans, molestia la censura de varias algunas escenas, entre ellas principalmente la conocida "confesión de Kaworu", ya que en esta parte, mencionaron, que fue modificada que hace referencia ambigua al romance homosexual entre los personajes.

Netflix tras comerse el ED de Evangelion por tacaños >:u pic.twitter.com/RUdpa8zmos — J.H.A.L. (@JHAL1994) 21 de junio de 2019

