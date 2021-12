"Sí quería cog#r en Navidad, pero no así": Chumel Torres reacciona a las altas tarifas de Uber

Otros más reaccionaron con enojo contra los que se quejan del problema, respondiendo que no están obligados a tomar un viaje que no pueden pagar, lo que también fue cuestionado por otros internautas.

Por el contrario, otros se mostraron molestos con Chumel Torres por su "queja" sobre los cobros excesivos de Uber aun sin compartir la ruta de su viaje, pues así no se sabe si realmente la distancia entre un punto y otro es mucha o poca.

Al poco tiempo el tuit del youtuber se volvió viral en Twitter, alcanzando más de 3 mil 600 "Me gusta" y recibiendo cientos de comentarios de usuarios quejándose del mismo problema.

Chumel Torres acompañó la imagen con la frase: "O sea sí quería cog#er en Navidad, pero no así", bromeando sobre lo difícil que es salir con una cita amorosa con las altas tarifas de Uber.

México.- " O sea sí quería cog#r en Navidad, pero no así ", fue lo que dijo Chumel Torres reaccionando a las altas tarifas en Uber que desde los últimos días reportan usuarios de la Ciudad de México, y como ejemplo mostró un cobro de 3 mil 699 pesos para un viaje.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.