"Sí, soy yo", dice Sandra Ávila Beltrán en video de Tik Tok, mientras hace una maleta de viaje

Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, está llamando la atención luego de que supuestamente se uniera a la red social de Tik Tok, donde aparece con una toalla enrededa en el cabello y una pijama de leopardo mientras limpia unos lentes de sol y prepara una maleta de viaje.

En la cuenta de Tik Tok @sandraavilaoficial, se pueden ver varias fotos y videos relacionados con Sandra Ávila Beltrán, los cuales pueden apreciar más de 31 mil seguidores.

Actualmente la cuenta de “La Reina del Pacífico” tiene 13 publicaciones entre fotografías y videos que reunen miles de likes, sin mencionar los cientos de comentarios en cada una de las publicaciones donde dejan mensajes de halagos.

“Wow ya por acá vamos a crecer tu cuenta Sandra !!”, “Que bonita y elegante”, “hola sandra es un gusto la reina del pacífico” y “mis respetos para usted señora, saludos cordiales de aca de Monterrey, Nuevo León”, son algunos de los comentarios que hacen a Sandra Ávila Beltrán.

Por su parte, ella responde a la mayoría de los comentarios de muy buena forma, corazones, caras sonrientes y hasta saludos para quienes escriben, son parte de las respuestas de La Reina del Pacífico hacia sus seguidores.

En las publicaciones de Ávila Beltrán se pueden apreciar imágenes en las que muestra bolsos de compras, paseos en yate junto a otras personas, y otros videos en los que agradece el apoyo y cariño a sus seguidores, además de anunciar que pronto realizará un live.

“Hola, buenas noches, muchas gracias a todas las personas que han tenido interés en mí, en mi página, esta es la oficial. Las otras no son mías. Sí soy yo. Para todas las personas que preguntan si soy la verdadera, la real, sí, soy yo. Me disculpan en estos momentos cómo estoy. Me acabo de bañar. Ando en pijama. Estoy haciendo mi maleta. Voy a salir de viaje”, dijo Ávila Beltrán en uno de sus videos que reune más de 200 mil likes.

“Pero antes de salir mañana, quería darles las gracias por estar conmigo y por todos los comentarios hermosos que me ponen. Disculpen que no les haya escrito, que no les he contestado como debe ser. He tenido un poquito de ocupaciones, cosas qué hacer, pero pronto va ser el live como ustedes lo quieren. Espero que les guste. Les mando un saludo. Qué dios los cuide”, finalizó La Reina del Pacífico.

Sandrá Ávila Beltrán fue detenida en 2007, acusada por la PGR de introducir al país varias toneladas de cocaína junto con su expareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, alias “El Tigre”.

A finales de 2010 un juez mexicano la absolvió de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, sin embargo fue retenida para ser extraditada a Estados Unidos, lo que sucedió en agosto de 2012.