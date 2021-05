"Si te descuidas te hago funeral", Cura canta contra el Covid-19 en plena misa (VIDEO)

Costa Rica.- El cura Sergio Valverde, de la Parroquia Cristo Rey de Costa Rica se hizo viral en redes sociales después de interpretar una inusual canción a modo de llamado social para que las personas se cuiden el Covid-19.

Fue durante la sesión dominical de una misa que el clérigo grabó un video viral y lo subió a Youtube cantando una letra adaptada de la melodía de "Sopa de Caracol".

Todo esto se dio en medio de un incremento de casos positivos a Covid-19 en el país Centroamericano, momento adecuado para pedir a los costarricenses no descuidar las medidas recomendadas por las autoridades de salud.

Sin la mascarilla, hay covid pa ti, covid pa mi”, se pude escuchar en el pegajoso coro de la canción.

En una entrevista con la agencia The Associated Press, el padre Sergio Valverde afirmó que no escribió la canción desde antes, sino que fue totalmente improvisada a modo de llamado social.

!El Covid-19 no nos va a matar! Inició el sacerdote antes de iniciar la canción en la cual explicó que todos deben usar el cubrebocas (mascarilla) porque "si te descuidas te hago el funeral".

Fue esta última una de las partes más llamativas de la canción improvisada por el padre, ya que refleja de forma graciosa una cruel realidad que hasta la fecha ha matado a cientos de miles en todo el mundo.