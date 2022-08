"Siempre fuiste así mamita, mala", niño deja VIDEO con últimas palabras a su madre

Lima.- "Siempre fuiste así, mamita, mala", fueron algunas de las palabras que un niño de 10 años dejó a su madre en un video que grabó previo a quitarse la vida en el departamento de Ucayali, República de Perú.

En el clip, el menor de edad denunció maltrato físico y psicológico por parte de su mamá, quien según las palabras del infante, le golpeaba, gritaba y hacía comentarios quejándose por haber tenido hijos.

La mujer encontró al niño sin vida al interior de su casa después de volver del trabajo. La causa oficial de la muerte fue 'asfixia por ahorcamiento' según información publicada por medios peruanos.

Entre las pertenencias del fallecido encontró un video en el cual además de relatar los malos tratos recibidos, pidió a su madre estar bien y cuidar a su padre, pues estaba preocupado por cómo se iba a poner al saber la noticia.

"Siempre todo, todo renegabas, nos gritabas, nos insultabas, nos pegabas. Siempre yo decía algo, todo te molestaba, decías ¿por qué he tenido hijos? ¿por qué no se largan? Se mueren. Quisiera salir corriendo de la casa, pero no, no fuiste así mamá", dijo el infante de 10 años.

Finalmente, como despedida agregó:

"Así que bueno, cuídate mamá… besito para todos. Cuida a mi papá, que no se vaya a desmayarse de lo ocurrido, por favor mamá cuida a mi papá, cuídalo. Siempre te he amado, siempre te he obedecido, a veces les mentí un poco, pero no renegaba contigo, pero ya mamá, cuídate mamá, cuídate mamá".

Lo sucedido en la familia peruana causó tal conmoción que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dio a conocer un comunicado en el cual asegura que la Unidad de Protección Especial (UPE) se encargará de la sepultura y dará seguimiento al caso.

Además, aseguró que la UPE fue a la vivienda para asegurarse que el resto de integrantes de la familia viva en adecuadas condiciones y con esto evitar una futura tragedia.