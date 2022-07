"Siento que ya no puedo", suplica ayuda niño de 5 años con cáncer por tercera vez

Héctor es el nombre de un niño de cinco años que se hizo viral en redes sociales al pedir ayuda económica para pagar el tratamiento contra el cáncer, enfermedad que le ha atacado tres veces en su corta vida.

Mediante un video publicado en la cuenta de Facebook "Héctor" (cuyo enlace encontrarás al final de la nota), el infante dijo que ya no puede más con los efectos negativos del medicamento que sí o sí debe usar.

"Nadie me va a ganar porque yo soy fuerte, porque yo soy el niño más valiente que hay en el mundo y nadie me va a vencer", fueron algunas de las palabras que dijo el menor con ojos notoriamente hinchados.

La madre del niño no puede trabajar para ayudar con los gastos médicos ya que no habría quién cuide de él, aún así, diariamente se esfuerzan por recaudar los fondos necesarios para realizarle un trasplante que ayudaría a continuar con su lucha contra el cáncer.

"Mi mamá no puede trabajar porque me cuida, porque tengo que comer. Queremos que me apoyen, necesitamos dinero para lograr el trasplante", dijo el menor conmovido.

Héctor no quiere estar en el hospital, su mente llena de inocencia no logra entender por qué debe permanecer en un sito que considera "feo" y donde las risas no son muy frecuentes.

A continuación el video de la página oficial del infante con cáncer.